Hermann’dan Lefke’ye son saniye hediyesi

Lefke son ana kadar golsüz devam eden maçın 90+5.dakikasında Hermann’ın golü ile Girne Halk Evi’ni deplasmanda mağlup etti. Son saniyede mağlup olan GHE, büyük hayal kırıklığı yaşadı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları

GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Samet (Dk.67 Ayden), Halil, Chibuzor (Dk.90 Cemal), Yankı (Dk.6, Özgür), Kağan, Erdi (Dk.55 Enes), Mustafa (Dk.55 Mehmet Yıldız), Alpay, Ümit

Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal (Dk.84 Yılmaz Çetin), Hermann, Kasım, Armstrong, Aykut (Dk.46 Mustafa Tahsildaroğulları), Yakup, Kaan, Rahmi

Goller: Dk.90+5 Hermann (Lefke)



AKSA Süper Ligin 5.haftasında karşı karşıya gelen GHE ile Lefke arasındaki mücadeleyi Lefke, Hermann’ın son saniye golü ile kazandı.

Maçın ilk devresin 2 takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede de uzun süre gol sesi çıkmazken, 0 – 0 devam eden maçın son saniyesinde Lefke atağında Hermanngolü atarak skoru belirledi. 0 – 1

Üst üste ikinci galibiyetini alan Lefke puanını 10’a çıkarırken,son saniye şoku yaşayan Girne Halk Evi 3 puanda kaldı.



