MHK yaz semineri açılışında konuşan yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı, "Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz" dedi. Hakemleri cesur olmaları konusunda uyaran Tatlı, başarılı olanların ödüllendirileceği söyledi

2020-2021 sezonu Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemler ve bazı kulüp temsilcileri katıldı.

"Bence Türk hakemliği son derece donanımlı"

Serdar Tatlı, MHK Yaz Semineri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçmişten bugüne kadarki süreç içerisinde MHK başkanlığı yapmış, yönetimde çalışmış herkesin Türk hakemliğine katkı sağlamak amacıyla geldiğini düşünüyorum. Her biri ayrı dönemlerde faydalı çalışmalar da yaptılar. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız. Bir güvensizlik ortamı algısı oluşturuldu. Bence Türk hakemliği son derece donanımlı. Hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar. Biz onlara bu güveni aşılayarak yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Başarılı olanlara ödül

Hakemleri cesur olmaları konusunda uyaran Tatlı, başarılı olanların ödüllendirileceği müjdesini verdi. Tatlı, şunları söyledi:

"Hakemlerimize verdiğimiz eğitimlerde 'Cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin. Siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz.' dedik. Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin onlara saygısı artacaktır."

Serdar Tatlı, 25 Ağustos 2020'de göreve geldiklerini ve yoğun bir gündemle çalışmaya başladıklarını söyleyerek, "Bu süreçte karşımıza çıkan en büyük sorun zaman aralığının dar olmasıydı. Öncelikle 2020-2021 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanları ve sezon öncesi hem Süper Lig hem de 8 ayrı bölgede alt klasman hakemleri ve gözlemcileri için seminerler ile atletik testlerin programlanması gibi önemli konuları sonuçlandırdık. Bu arada bizden önceki dönem görev yapan Zekeriya Alp başkanlığındaki MHK'ye tüm hakemliğine yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Hazırladıkları hakem ve gözlemci kadrolarına sadık kalmakla beraber sadece alt klasman kadrolarından düşürülen hakem ve gözlemcileri, federasyonumuzun tüm liglerde yaptığı uygulama gibi düşürmeyerek kadrolarına iade ettik." ifadelerini kullandı.



