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Hedefleri ligde kalmak

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Hedefleri ligde kalmak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Out 2.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Play-Out 1.hafta maçlarına son 2 sırada başlayan Bostancı Bağcıl ile Çanakkale’in Lapta ve Karşıyaka’yı mağlup etmeleriyle Çanakkale ilk sıraya yerleşti. Bostancı Bağcıl ise Lapta ile puanları eşitledi.
Play-Outta bugün oynanacak olan 2.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Lapta  – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Play out sıralaması ve takımların puanları şöyle:
  1. Çanakkale, 19 puan
  2. Karşıyaka, 19 puan
  3. Bostancı Bağcıl, 18 puan
  4. Lapta, 18 puan
 
 
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