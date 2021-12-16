Hedefleri derbiyi kazanmak

Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği derbisi öncesinde Türk Ocağı Limasol antrenör futbolcusu Ertaç Taşkıran ve Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan açıklamalarda bulunarak, futbolseverleri derbiye davet ederlerken, derbiyi kazanmak istediklerini belirttiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 14.haftanınaçılış maçında futbolumuzun en önemli derbisi olan Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği derbisi oynanacak.Osman Özpaşa’nın yöneteceği Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği derbisi Mete Adanır Stadında bu akşam saat 18:00’de başlayacak.Haftaya 24’er puanla giren 2 ekibin mücadelesi öncesinde Türk Ocağı Limasolantrenör futbolcusu Ertaç Taşkıran ve Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan açıklamalarda bulundular. Ertaç Taşkıran ve Caner Oshan açıklamaları şöyle:“Korona badiresini atlattık. Kıbrıs’ın en büyük derbisine tam kadro olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Maçı izleyecek olanlara iyi bir futbol izlettireceğiz.Doğan – Ocak derbisi bambaşka bir maçtır. Önemli eksiklerle çıktığımız Baf Ülkü Yurdu maçını kazanarak derbi maçına moralli çıkmak bizim için iyi oldu.Taraftarımız da çok iyi bir ivme yakalayan takımımızı Cuma akşamı gelip bizi tribünlerden desteklesinler.Türk Ocağı olarak derbiyi seyredenlere güzel futbol izlettirip taraftarımıza kazanan taraf olmak istiyoruz.”Türk Ocağı ile güzel bir derbi maç oynayacağız. Rakibimiz ile puanlarımızın da eşit olması derbiye ayrı bir önem daha kazandırdı.Maça kadar sakatlarımızı da iyileştirip maça tam kadro çıkmak istiyoruz. Maçı izlemeye gelecek olan seyircilere güzel bir maç izlettirmek istiyoruz. Sakat futbolcularımız da büyük ihtimalle oynayacaklar. Derbi maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.”