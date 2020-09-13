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Hedef yarım kalan işi bitirmek

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Hedef yarım kalan işi bitirmek
Richard BEALE
K-PET Birinci Ligde geçtiğimiz sezon alt yapısından yetiştirdiği gençleri ile başarılı bir sezon geçiren Esentepe’de yeni sezonda hedef K-PET Süper Lige yükselmek olacak.
Geçtiğimiz sezon play off  finalinde Girne Halk Evi’ne mağlup olarak K-PET Süper Lige yükselemeyen kırmızı beyazlılar, yeni sezonda bu hedeflerine ulaşmak isteyecekler.
Teknik direktör Kılıçali Kahraman ve yardımcısı Aras Övgün yönetiminde sezona hazırlanan Esentepe, eski yıldızı Emek Kırılmaz’ı da takıma döndürmüştü.
 
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