“Hedef tüm kulvarlarda başa oynamak”

Yenicami, 2020 – 2021 futbol sezonuna yönelik resmi sezon açılışını Yusuf Kaptan Sahası’nda yaparken, başkan Ali Vehid, Yenicami’nin hedefinin mücadele ettiği tüm kulvarlarda başa oynamak olduğunu söyledi

Yenicami, 2020 – 2021 futbol sezonuna yönelik resmi sezon açılışını ve ilk saha çalışmasını dün Yusuf Kaptan Sahası’nda yaptı.

Çalışmaya Yenicami Akademi sporcularının yanı sıra ÖZEV öğrencileri de katıldı. A takım oyuncuları ÖZEV ile bir gösteri maçı yaparken, başkan Ali Vehid, yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı yakından takip etti. İlk çalışmada izinli olan Hascan Kırmaz yer almadı.

Hazırlık dönemini teknik sorumlu Özgü Bayraktar ve ekibi nezaretinde Süper Kupa karşılaşmasına kadar yoğun bir tempoda sürdürecek olan takım, süreç içerisinde bir yurt içi kamp yapacak.

Yeni sezona yönelik açıklama yapan başkan Ali Vehid, sakatlıksız ve kazasız bir sezon diledi. Yenicami’nin mücadele ettiği tüm kulvarlarda başa oynadığını, bu yıl da hedeflerin aynı olduğunu söyleyen Vehid, geride kalan sezonda oyuncuların gösterdiği özveriye teşekkür edip yeni sezonda takımın aynı ciddiyetle çalışarak sahada mücadele edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

İlk çalışma öncesi takıma hitap eden teknik sorumlu Özgü Bayraktar, pandemi sürecinden sonra uzayan futbol sezonunun ardından en az süre dinlenen takımlardan olduklarını belirterek, geride kalan sezonun son periyodunda ve yoğun geçecek hazırlık döneminde takımın gösterdiği özveriye teşekkür etti. “Ciddi ve zor bir hazırlık periyodu içerisine gireceğiz” diyen Bayraktar, “Ülkenin bulunduğu zor şartlar içerisinde tamamen odaklanmak istediğimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi futbol olacak. Geçen sezonu iki kupa ile tamamlamıştık. Bu sene almadığımız şampiyonluk kupasını da müzemize götürmek istiyoruz” dedi.



