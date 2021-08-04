Hazırlıklarda hafta içi mesaisi

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Süper Ligde ve Birinci Ligde yeni sezona hazırlanan takımlar hazırlık maçlarında güçlerini denediler. Maçların sonuçları şöyle:

Hamitköy – Çetinkaya,1 – 2

Binatlı – Gönyeli, 1 – 1

MTG – Küçük Kaymaklı, 5 – 0

Cihangir – DTB, 2 – 1

Mesarya – İncirli, 2 – 0

Türk Ocağı – Gençlik Gücü, 0 – 1

Mormenekşe – Değirmenlik: 1 – 2 iken yarıda kaldı

