Hazırlık maçları tam gaz

Necati KÜLAHLILAR

Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar güçlerini sınamak içinde hazırlık maçlarına devam ediyorlar.

Dün Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso’da oynanan maçta K.Kaymaklı konuk ettiği Miracle Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etti. Kaymaklı’nın gollerini iki Hasan Evren ve Mehmet Göçben atarken, Karşyaka’nın golünü ise Ahmet Can Temel attı.

Dün oynanan hazırlık maçlarında alınan skorlar:

Cihangir – Mağusa Türk Gücü: 0 – 0

China B. G. Gücü – Mormenekşe: 6 – 4

K. Kaymaklı – Miracle Karşıyaka: 3 – 1

Lapta – Girne Halk Evi: 1 – 1

Düzkaya – Türk Ocağı: 1 – 4

Y. Dumlupınar – M. A. Yeşilova: 4 – 1



