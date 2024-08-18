Hazırlık maçları sonuçları

Takımların sezon öncesi hazırlıkları devam ederken, hazırlık karşılaşmaları da aralıksız devam ediyor.
Miracle Değirmenlik – Doğan Türk Birliği:3-1
Yenicami – Küçük Kaymaklı:1-0
Türk Ocağı – CB Gençlik Gücü:2-6
Esentepe – Tremeşeli Holding Dumlupınar:2-3
Cihangir – Larnaka Gençler Birliği:0-0
Mustafa Hacıali Yılmazköy – Çetinkaya:0-4
Mesarya – Yeniboğaziçi:1-2
Alsancak Yeşilova – Lapta:2-1
Düzkaya – Mormenekşe:4-1
Karşıyaka – Kozanköy:2-0
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