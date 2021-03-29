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Hatayspor’da Boupendza şoku

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Hatayspor’da Boupendza şoku
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Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor’un golcü ismi Aaron Boupendza’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu’nda Gabon’un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
 
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