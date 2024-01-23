Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Mersin Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ın 5. daikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk Corendon Alanyaspor, 88. dakikada penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını kullanan Oğuz Aydın, topu filelerle buluşturarak skora denge getirdi: 1-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 karşılaşmaya yükseldi. Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlılar, son olarak 12. haftada evinde Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanya ekibi ise puanını 26'ya çıkardı
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