Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Mersin Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ın 5. daikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk Corendon Alanyaspor, 88. dakikada penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını kullanan Oğuz Aydın, topu filelerle buluşturarak skora denge getirdi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 karşılaşmaya yükseldi. Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlılar, son olarak 12. haftada evinde Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanya ekibi ise puanını 26'ya çıkardı

