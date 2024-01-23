banner913
banner932
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
53 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
 
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
28 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
24 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
31 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
22 0
banner1012
banner985

Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

banner974
Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor
banner971
Mersin Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ın 5. daikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk Corendon Alanyaspor, 88. dakikada penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını kullanan Oğuz Aydın, topu filelerle buluşturarak skora denge getirdi: 1-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 karşılaşmaya yükseldi. Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlılar, son olarak 12. haftada evinde Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. 
Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanya ekibi ise puanını 26'ya çıkardı
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.