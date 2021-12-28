Hatayspor tur biletini tek golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında AtakaşHatayspor, Spor Toto 1. Lig ekibi NasadogeMenemenspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

7. dakikada Menemenspor'un geliştirdiği kontrataktaGomes'in ceza sahası önünde çektiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

34. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kamara'nın vuruşunda, kaleci Murat Hocaoğlu kale çizgisi üzerinde topu kontrol etti.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin pasında ön direkte topu alan Saint-Louis'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Menemenspor'un kontratağında Emir Şenocak'ın pasında kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Gomes'in şutunda top kaleciden döndü.

AtakaşHatayspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

