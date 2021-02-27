Hatayspor geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, geriye düştüğü maçta sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmanın kazananı, 4-1'lik skorla ev sahibi Atakaş Hatayspor oldu.

Ankaragücü, karşılaşmanın 16. dakikasında Torgeir Börven'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü eline almayı başardı. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Mame Diouf, Selim Ilgaz'ın pasıyla buluştuğu topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarının 6. uzatma dakikası oynanırken, Ankaragücü'nün yıldızı Paintsil'in yaptığı ve sarı kartla cezalandırılan müdahale, VAR hakemleri tarafından incelendi. İnceleme sonrası Paintsil, gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin 55. dakikasında, kazanılan penaltıda topun başına geçen Mame Diouf, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Bu golden on dakika sonra yine bir penaltı kazanan ev sahibi, bu kez Akintola'nın vuruşuyla farkı 2'ye çıkarttı: 3-1

Dakikalar 74'ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Akintola, durumu 4-1'e getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Atakaş Hatayspor, ligde 5. sıraya yükselmeyi başardı. 20 puanda kalan Ankaragücü ise, son basamaktaki yerini korudu.