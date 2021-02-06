Hatayspor farklı kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 4-1'lik Atakaş Hatayspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. Abdurrahman ve 90. dakikada Kamara'dan dakikada geldi.

Kasımpaşa'nın tek golünü, 56. dakikada Isaac Thelin kaydetti.

Atakaş Hatayspor, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve 6. sırada konumlandı. 26 puanda kalan konuk Kasımpaşa ise, averajla 13. sıraya geriledi.

Boupendza gollerine devam ediyor

Atakaş Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, Kasımpaşa deplasmanında 17. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Krallık yarışının zirvesindeki Gabonlu yıldız, son 3 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.

Ekibin sezon başı 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Abdurrahman Canlı da, Süper Lig kariyerinin ilk golünü atma başarısı gösterdi.