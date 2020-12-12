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Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hatayspor 3-1 kazandı

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Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 65. dakikasında Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz ile beraberliği yakaladı. Hatayspor 75. dakikada Boupendza ile yeniden önde geçti. Mücadelenin 83. dakikasında Boupendza tekrar sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getiren golü attı. Karagümrük'te Ndiaye oyundan çıktıktan sonra yaptığı itirazlar nedeniyle 87. dakikada kırmızı kart gördü.  Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Sabo takımını sahada 10 kişi bıraktı. 
Karşılaşmada başka gol olmayınca Hatayspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ligde 3. mağlubiyetini aldı ve 17 puanla 8. sırada yer aldı. Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor ise 10 maç sonunda topladığı 18 puan ile 7. sıraya yükseldi.
 
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