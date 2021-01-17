Hatayspor 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve 2 maç sonra galip geldi. Denizlispor'un 3 puan hasreti 5 maça çıktı.

Denizlispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 47. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine ve 78. dakikada Mame Briam Diouf penaltıdan attı.

Hatayspor'da Jean-Claude Diouf 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Hatayspor puanını 31'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

