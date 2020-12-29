Hatay’dan Antalya’da gol yağmuru

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti. Konuk Hatayspor'da 4 gol atan Aaron Boupendza, karşılaşmaya damgasını vurdu.
Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bir gün sonraya ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor gol yağmuruna sahne oldu.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında rakibine adeta gol yağdıran Atakaş Hatayspor, soyunma odasına 5-0 önde gitti. İkinci yarıda bir gol daha bulan konuk ekip, sahadan 6-0 galip ayrıldı.
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