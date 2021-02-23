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Hatay, Tunceli yolcusu

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Hatay, Tunceli yolcusu
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Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 futbol sezonunu iptal etmesinden sonra Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) futbol oynamayı hedefleyen futbolcular arasına İbrahim Hatay da girdi.
Baf Ülkü Yurdu’nun yıldız stoper ve ön liberosu İbrahim Hatay, Tunceli temsilcisi Dersimspor ile anlaştı. Sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Dersimspor, güçlü kadro kurmayı hedeflerken, İbrahim Hatay’ın yanı sıra ülkemizden birkaç futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
 
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