Hatay'da gol düellosunun kazananı çıkmadı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı nefes kesen maçta kazanan çıkmadı mücadele 3-3 berabere bitti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Bertuğ ile öne geçen Hatayspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 60. dakikasında Traore ile eşitliği sağlayan Başakşehir 65. dakikada Aleksic ile öne geçti. 75. dakikada El Kaabi ile tekrar eşitliği yakalayan ev sahibi ekip 81. dakikada Ze Luis ile tekrar öne geçti. Karşılaşmada son sözü Serdar Gürler 90+1. dakikada attığı gol ile söyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor ligde puanını 11'e yükselterek 16. sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise 24 puan ile ikinci sırada yer aldı.