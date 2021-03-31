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Hatay çok hırslı

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Hatay çok hırslı
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Niyazi ERGÜLEN
Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarına transfer olan futbolcularımızdan olan Ahmet Hatay, çalışmalarını hırsla sürdürüyor.
Eskişehir Yunusemrespor takımında forma giyen Ahmet Hatay, antrenmanlardaki hırslı ile teknik heyetin gözüne girdi. Ahmet Hatay, takımdaki diğer temsilcilerimiz Osman Şanverdi ve Rahmi Çelik ile birlikte Eskişehir Yunusemrespor’u Üçüncü Lige taşımaya çalışacaklar.
 
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