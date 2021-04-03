Hatay, Aslan'ı avladı

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Atakaş Hatayspor güldü. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren goller 22 ve 72'de Mame Diouf ile 29'da Ruben Ribeiro'dan geldi.
Kritik karşılaşmada Hatayspor, 22. dakikada Mame Diouf'un attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Ruben Ribeiro, 29. dakikada Hatayspor adına farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
72. dakikada Mame Diouf bir kez daha sahneye çıktı ve Hatayspor skoru 3-0'a getirdi.
Hatayspor 10 kişi kaldı
Bordo-beyazlılarda 79. dakikada Strahil Popov kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.
Karşılaşmada kalan sürede başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Hatayspor puanını 49'a çıkardı. Zirve yarşında büyük yara alan Galatasaray ise 61 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 haftada 11 puan kaybetti.