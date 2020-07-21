Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
0 0
14 0
 
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
26 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
71 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
31 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
44 0
banner460

Haspolat’ta taraftar kartları hazır

banner27

Haspolat’ta taraftar kartları hazır
21 Temmuz 2020 Salı 22:07

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Haspolat’ta, Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu yeni sezona yönelik çalışmalar sürüyor.

Kulübe gelir getirici faaliyetler yapan Haspolatyönetim kurulu, 2020 sezonuna yönelik taraftar kartı çıkarırken, satışa isteyenlere kulübe bağış karşılığında taraftar kartı vermeye başladı.

Haspolat 5. Grupta, Ağırdağ Boğaz, Alayköy, Bahçeli, Demirhan ve Pınarbaşı ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

banner342
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
0 0
Futbol tenisinde birincilikler DAÜ’nün
Futbol tenisinde birincilikler DAÜ’nün
1 0
Ağırdağ’dan iyi prova
Ağırdağ’dan iyi prova
1 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.