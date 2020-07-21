Haspolat’ta taraftar kartları hazır

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Haspolat’ta, Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu yeni sezona yönelik çalışmalar sürüyor.

Kulübe gelir getirici faaliyetler yapan Haspolatyönetim kurulu, 2020 sezonuna yönelik taraftar kartı çıkarırken, satışa isteyenlere kulübe bağış karşılığında taraftar kartı vermeye başladı.

Haspolat 5. Grupta, Ağırdağ Boğaz, Alayköy, Bahçeli, Demirhan ve Pınarbaşı ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.