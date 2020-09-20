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Haspolat’ın gücü

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Haspolat’ın gücü
İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlandı.
Haspolat, Orhan Dural Stadında oynanan maçta Kalkanlı’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselirken, finalde Demirhan’ın rakibi oldu. Fatih Bardakçıoğlu’nun başarılı bir yönetim sergilediği maçta verdiği penaltı kararı da doğruydu.
Özellikle son bölümde ayakta kalan takım olan ve 2 gol bulan Haspolat maçı kazandı.Haspolat’ın gollerini Mehmet, Hüseyin Melhem ve İbrahim Mert attı. Kalkanlı’nın tek golü penaltıdan Tayfun ile geldi.
 
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