Haspolat’ın gücü

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlandı.

Haspolat, Orhan Dural Stadında oynanan maçta Kalkanlı’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselirken, finalde Demirhan’ın rakibi oldu. Fatih Bardakçıoğlu’nun başarılı bir yönetim sergilediği maçta verdiği penaltı kararı da doğruydu.

Özellikle son bölümde ayakta kalan takım olan ve 2 gol bulan Haspolat maçı kazandı.Haspolat’ın gollerini Mehmet, Hüseyin Melhem ve İbrahim Mert attı. Kalkanlı’nın tek golü penaltıdan Tayfun ile geldi.

