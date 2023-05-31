Haspolat takviyelerle güçlendi

İktisatbankası BTM İkinci Ligde 2023 sezonuna hazırlanan takımlar transferlerle kadrolarını güçlendiriyorlar.

Sezonu geç açmasına karşın lige iddialı girmek isteyen Haspolat takımı başkan Necati Yıldırım yönetiminde iyi bir kadro kurmaya çalıştı.

Kadrosunu güçlendiren takımlardan olan Haspolat, Düzova’dan Recep Güzeloğlan (Diego), İskele Trabzonspor’dan Kayhan Zubair, ayrıca Mehmet Güvenoğlu, Abdullah Kocadal gibi önemli isimleri transfer etti.



