“Haspolat Kulübü, bölge gençliği için önemli”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat Kulübü Başkanlığını yürüten Necati Yıldırım’ı kabul ederek görüştü. KTFF’nin organize ettiği Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de mücadele eden futbol takımının durumu yanında kulübün faaliyetleri hakkında son bilgileri alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat Kulübü’nün bölge gençliğinin spor yapabilmesi ve sosyalleşmesi açısından önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Haspolat Kulübü Başkanlığını yürüten Necati Yıldırım ise Başkan Harmancı’nın kendilerine her zaman ilgi gösterip destek verdiğini anımsatarak, gençliğe hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

