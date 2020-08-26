Haspolat'ın triosu

İsa TABAK
BTM İkinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan ve 5. Grupta ilk devreyi puan kayıpsız lider tamamlayan Haspolat ara transferde kadrosunu güçlendirdi.
Serbest transfer hakkı bulunan Mustafa Kuruçolak, Düzova'dan Mustafa Betmezoğlu ile yeniden köyüne dönen deneyimli kaleci Kemal Ağrı attıkları imzalarla Haspolat'a transfer oldular. KTFF'deki imza töreninde başkan Necati Yıldırım da yer aldı.
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