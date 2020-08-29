Haspolat başkanıyla yürüyor

İsa TABAK

BTM İkinci Lig Beşinci Grup lideri Haspolat ikinci devreye de iyi başlayarak, puan kayıpsız ilerleyişini sürdürdü. Haspolat’ta galibiyeti perçinleyen ikinci golü futbolcu başkan Necati Yıldırım kaydetti.

Göçmenköy Stadında oynanan ve Cemal Sarı’nın yönettiği maçın ilk devresini lider Haspolat, Hacı Mert’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrenin son bölümünde Necati ile 2-0’ı bulan Haspolat karşısında Pınarbaşı Süleyman ile gol buldu ve maç 2-1 tamamlandı.

