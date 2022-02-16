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Hascan Kupa maçına oynamak istiyor

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Hascan Kupa maçına oynamak istiyor
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami’nin başarılı futbolcusu HascanPaşa yaşadığı sakatlığı kasık sakatlığını atlatmak için çalışmalarına devam ediyor.
Hascan23 Şubat’ta oynanacak olan Yenicami- Girne Halk Evi NicosiaKıbrıs Kupası maçında oynayabileceğini söyledi. Aralıksız çalışmalara devam ediyor.
Hasacan geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanlar sırasında kasığında yaşanan yırtıktan dolayı Lefke maçında oynayamamıştı.
 
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