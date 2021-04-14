Hasan’dan devam kararı

Nevşehir’in Ürgüp Futbol Kulübü takımına transfer olan Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, sezon ertelenmesine rağmen takımı ile antrenmanlarına devam edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi nedeniyle Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımızın Bölgesel Amatör Ligin 1,5 ay ertelenmesi nedeniyle Türkiye’de kalış süreleri uzadı.

Nevşehir’in Ürgüp Futbol Kulübü takımına transfer olan Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, sezon ertelenmesine rağmen takımı ile antrenmanlarına devam edecek.

Ürgüp Futbol Kulübünün beraberlikle tamamlanan 3 hazırlık maçında da ilk 11’de sahaya çıkan özellikle son maçta oynadığı futbol ve yaptığı asistle dikkat çeken Hasan Akkuyu, kaldığı ortamdan memnuniyet getirerek, sezon başlayana kadar Ürgüp’te kalacağını söyledi.

