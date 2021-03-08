banner583
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
10 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
51 0
 
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
98 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
29 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
20 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
98 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
38 0
banner529
banner570

Hasan, Ürgüpspor’a transfer oldu

banner476

Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, Nevşehir bölgesi Türkiye Bölgesel Amatör Ligin yeni ekibi Ürgüpspor’a transfer oldu

Hasan, Ürgüpspor’a transfer oldu
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, Nevşehir bölgesi Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekibi Ürgüpspor’a transfer oldu.
Hamitköy’ün sezon açılışına kadar tamamlanacak olan Bölgesel Amatör Lig’de formayı giyecek olan Hasan Akkuyu’nun,Kapadokyaspor’a transferi gerçekleşmedi. Genç futbolcu da şampiyonluk hedefindeki sarı siyahlı Ürgüpspor’a transfer oldu.
2019-2020 Sezonunda Bölgesel Amatör Lige yükselen ve ilk kez BAL’da mücadele edecek olan Ürgüp Spor Kulübünün, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle gireceğini söyleyen Hasan Akkuyu, Ürgüp’te güzel bir ortamın bulunduğunu sözlerine eklerken, antrenmanlara da başladı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.