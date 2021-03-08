Hasan, Ürgüpspor’a transfer oldu

Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, Nevşehir bölgesi Türkiye Bölgesel Amatör Ligin yeni ekibi Ürgüpspor’a transfer oldu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu, Nevşehir bölgesi Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekibi Ürgüpspor’a transfer oldu.

Hamitköy’ün sezon açılışına kadar tamamlanacak olan Bölgesel Amatör Lig’de formayı giyecek olan Hasan Akkuyu’nun,Kapadokyaspor’a transferi gerçekleşmedi. Genç futbolcu da şampiyonluk hedefindeki sarı siyahlı Ürgüpspor’a transfer oldu.

2019-2020 Sezonunda Bölgesel Amatör Lige yükselen ve ilk kez BAL’da mücadele edecek olan Ürgüp Spor Kulübünün, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle gireceğini söyleyen Hasan Akkuyu, Ürgüp’te güzel bir ortamın bulunduğunu sözlerine eklerken, antrenmanlara da başladı.



