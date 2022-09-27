Hasan Topaloğlu da adaylık başvurusunu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol ve Antrenörler Derneği’nin başkanlık seçimi için aday başvuruları devam ediyor. Turgay Kara ve Mustafa Borataş’tan sonra Teknik Direktör Hasan Topaloğlu da başvurusunu bugün genel sekreter HişamTarazi’ye yaptı. 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olağanüstü genel kurulun başkanlık seçimi için başvuru süresi dün saat 17.30’da sona erdi.



