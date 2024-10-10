Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında grup maçları tamamlanıyor

İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubu’nda son maçlar öncesi yarı finale kalan takımlar belli oldu

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda dördüncü hafta maçları tamamlandı.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubu’nda son maçlar öncesi yarı finale kalan takımlar belli oldu. B Grubunda ise son hafta oynanacak maçlar yarı finale kalacak takımları belirleyecek.

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası A Grubunda 5 takım Devlet Hastanesi ve İlköğretim Dairesi yarı finale çıkmayı garantilerken, son hafta birbirleri ile yapacakları karşılaşmanın sonucu lideri belli edecek.

Turnuvanın B Grubunda ise 6 takım arasında Eğitim Müşavirliği, Sağlık Çalışanları ve Cezaevi Haspolat takımlarından ikisi yarı finale yükselecek.

Son hafta Eğitim Müşavirliği ile Sağlık Çalışanları arasında oynanacak maçın sonucu belirleyici olacak.



PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

A GRUBU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Devlet Hastanesi 3 3 - - 35 11 9 24

2 İlköğretim Dairesi 3 3 - - 32 8 9 24

3 Sivil Savunma 3 1 - 2 15 26 3 -11

4 Sosyal Sigortalar 4 1 - 3 17 43 3 -26

5 Merkezi Cezaevi 3 - - 3 5 16 0 -11



B GRUBU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Eğitim Müşavirliği 4 4 - 0 28 13 12 15

2 Sağlık Çalışanları 4 3 - 1 31 15 9 16

3 Cezaevi Haspolat 4 3 - 1 27 12 9 15

4 Polis GM 4 1 - 3 13 13 3 0

5 Vergi Dairesi 4 1 - 3 15 28 3 -13

6 Dışişleri Dairesi 4 - - 4 15 48 0 -33

