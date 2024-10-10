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Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında grup maçları tamamlanıyor

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İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubu’nda son maçlar öncesi yarı finale kalan takımlar belli oldu

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Hasan Ramadan Cemil Turnuvasında grup maçları tamamlanıyor
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Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda dördüncü hafta maçları tamamlandı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada A Grubu’nda son maçlar öncesi yarı finale kalan takımlar belli oldu. B Grubunda ise son hafta oynanacak maçlar yarı finale kalacak takımları belirleyecek.
Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası A Grubunda 5 takım Devlet Hastanesi ve İlköğretim Dairesi yarı finale çıkmayı garantilerken, son hafta birbirleri ile yapacakları karşılaşmanın sonucu lideri belli edecek.
Turnuvanın B Grubunda ise 6 takım arasında Eğitim Müşavirliği, Sağlık Çalışanları ve Cezaevi Haspolat takımlarından ikisi yarı finale yükselecek.
Son hafta Eğitim Müşavirliği ile Sağlık Çalışanları arasında oynanacak maçın sonucu belirleyici olacak.
 
PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:
                A GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR                      O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             Devlet Hastanesi             3             3             -              -              35           11           9             24
2             İlköğretim Dairesi            3             3             -              -              32           8             9             24
3             Sivil Savunma                  3             1             -              2             15           26           3             -11
4             Sosyal Sigortalar              4             1             -              3             17           43           3             -26
5             Merkezi Cezaevi              3             -              -              3             5             16           0             -11
                                                                                                                                            
                B GRUBU                                                                                                                         
SIRA      TAKIMLAR                    O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1             Eğitim Müşavirliği            4             4             -              0             28           13           12           15
2             Sağlık Çalışanları            4             3             -              1             31           15           9             16
3             Cezaevi Haspolat            4             3             -              1             27           12           9             15
4             Polis GM                         4             1             -              3             13           13           3             0
5             Vergi Dairesi                   4             1             -              3             15           28           3             -13
6             Dışişleri Dairesi              4             -              -              4             15           48           0             -33
 
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