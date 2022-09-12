Hasan Ramadan Cemil Futbol Turnuvası başlıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 12’inci organize edilecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda yapılacak. Her hafta Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak 3’er maç ile devam edecek turnuvada bu yıl toplam 12 takım mücadele edecek.
İki gruptan oluşacak turnuvada gruplarında ilk 4’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın planlanan bitiş tarihi 25 Ekim 2022 Salı olarak belirlendi.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
|13 Eylül Salı
|A GRUBU
|18-19
|Eğitim Ortak Hizmetler D.
|Sivil Havacılık D.
|19-20
|Merkezi Cezaevi
|Devlet Hastanesi
|20-21
|KKTC Meclis
|Gelir ve Vergi Dairesi
|14 Eylül Çarşamba
|B GRUBU
|18-19
|Mahkemeler
|İlk Öğretim Dairesi
|19-20
|Din İşleri
|Lefkoşa Polis
|20-21
|Tarım Bakanlığı
|Başbakanlık-Dev. Piyangoları