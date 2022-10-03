Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4.maçlar oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4.hafta maçları başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.
Turnuvada A Grubu’nda Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Polis ile İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyorlar.
Gruplarında ilk 4 sıraya girecek takımların bir üst tura çıkacağı turnuvada A Grubu maçları yarın, B Grubu maçları ise Çarşamba günü oynanacak. Program ve güncel puan durumları şöyle:
4 EKİM SALI
A GRUBU
18-19 KKTC Meclis - Sivil Havacılık D.
19-20 Merkezi Cezaevi - Eğitim Ortak Hizmetler D.
20-21 Devlet Hastanesi - Gelir ve Vergi Dairesi
5 EKİM ÇARŞAMBA
B GRUBU
19-20 Lefkoşa Polis - Başbakanlık-Dev. Piyangoları
20-21 Tarım Bakanlığı - İlköğretim Dairesi
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