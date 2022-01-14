Hasan Mercan Mormenekşe'de

AKSA 1. Lig ekibi MiracleDeğirmenlik'tensabah saatlerinde bonservisini eline alan ve kamptan ayrılan Hasan Mercan'ın yeni kulübü Mormenekşe oldu,

Başarılı oyuncu bir başka AKSA 1. Lig ekibi Mormenekşe'ye bonservisli olarak transfer oldu.

