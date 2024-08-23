banner913
banner932
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
15 0
Lefkoşa halk danslarına doyacak
Lefkoşa halk danslarına doyacak
21 0
 
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
32 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
20 0
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
31 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
22 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
24 0
banner1032

Hasan Mehter anı maçı ile anılıyor

banner1020

banner1045
Hasan Mehter anı maçı ile anılıyor
banner971
Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve köyün sevilen insanlarından merhum Hasan Mehter anı maçıyla anılıyor.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçı 24 Ağustos 2024, Cumartesi günü Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Göçmenköy takımları arasında oynanacak.  Karşılaşma Saat 17.30’da başlayacak .
Cihangir Kulübü sosyal medya hesabından maç ile ilgili şı duyuru yapıldı:
“Kulübümüzün eski yöneticisi, köyümüzün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.