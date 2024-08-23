Hasan Mehter anı maçı ile anılıyor

Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve köyün sevilen insanlarından merhum Hasan Mehter anı maçıyla anılıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçı 24 Ağustos 2024, Cumartesi günü Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Göçmenköy takımları arasında oynanacak. Karşılaşma Saat 17.30’da başlayacak .

Cihangir Kulübü sosyal medya hesabından maç ile ilgili şı duyuru yapıldı:

“Kulübümüzün eski yöneticisi, köyümüzün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anısına düzenlenen Hasan Mehter Anı Maçına tüm taraftarlarımız ve sevenlerini bekliyoruz.”

