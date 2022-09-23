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Hasan Külahlılar Türkmenköy'de!

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Hasan Külahlılar Türkmenköy'de!
İbrahim DALOĞLU
BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türkmenköy alt yapısından yetişen ve Türkmenköy formasını terleten Hasan Külahlılar, Çayönü takımından kiralık olarak transfer edildi. Geçtiğimiz sezon İskele 1461 Trabzonspor’da da mücadele eden Hasan Külahlılar’ın transferi TürkmenköyKlübü sosyal medya hesabından şöyle paylaşıldı:
Kulübümüzün alt yapısından yetişen ve geçmiş sezonlarda formamızı başarı ile terleten Hasan Külahlılar'ın kiralık transferi konusunda Çayönü SK ile anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni sezonda başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun.
 
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