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Hasan Doğa Yürekli Çanakkale'de

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Hasan Doğa Yürekli Çanakkale'de
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Baf Ülkü Yurdu altyapısından yetişen, alt kategorilerde başarılı sezonlar yaşayan Hasan Doğa Yürekli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer aldığı Çanakkale futbol takım kadrosuna bu sezon da dahil oldu. Geçtiğimiz sezon zaman zaman forma şansı bulan, A2 takımında da başarılı performans gösteren savunma oyuncusu Hasan Doğa Yürekli, bu sezon da yeşil beyazlı takımın başarısı için ter dökecek.
 
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