KTFF Disiplin Kurulu, hakem Mustafa Torun'u darp eden Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka'ya ibretlik ceza verdi. Çaka ömür boyu futboldan men edildi. Farklı sevklerden toplamda 158 maç cezaya çarptırılan Çaka'nın cezasının 3 yılı aşmasından dolayı sürekli hak mahrumiyeti cezası devreye girdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta Vadili ile oynanan maçta hakem Mustafa Torun’u darp eden Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Çaka’ya Disiplin Talimatı’nı üç farklı ihlalden toplamda 158 müsabakadan men cezası verirken, ceza toplamda 3 yılı aşkın olması sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çevrildi.

KTFF Yönetim Kurulu da ayrıca Çanakkale’yi 3-0 hükmen mağlup saydı.

Disiplin Kurulu kararı şöyle açıklandı:

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. Haftasında 26.10.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK karşılaşmasında oyundan ihraç edildikten sonra maçın hakemi Mustafa Torun’a fiziksel saldırı gerçekleştirerek müsabakanın tamamlanmayarak tatil edilmesine sebep olan Çanakkale TSK’nın futbolcusu Hasan Çağakan Çaka Disiplin Talimatının 35. Maddesi, 41. Maddesi, 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulan sevk edildi.

Çanakkale TSK Başkanı Abbas Mendeli yaşanan olay ile ilgili Kurulumuzdan özür dileyerek, Çanakkale TSK’nın bu olay ile ilgili anılmasından yaşadığı rahatsızlığı tarafımıza iletmiştir. Yine sevke konu fiili işleyen futbolcu ile kulübün tüm bağlarının kesildiğini tarafımıza iletmiştir.

Meseleye ilişkin raporlar ve yine olaya ilişkin görüntüler Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Çanakkale TSK’nın futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’nın maçın hakemi Mustafa Torun’u darp etmek sureti ile KTFF Disiplin Talimatı MD 44 (1) ve MD 44(2)’yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 44 (2) uyarınca 30 müsabakadan men cezası, yine Hasan Çağakan Çaka ilgili hakeme karşı kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ederek, KTFF Disiplin Talimatı MD 44(1) ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 41(1)(a) uyarınca 15 müsabakadan men cezası, yine olayın olguları, darp fiilinin ciddiliği ve maç hakemi Mustafa Torun’un yaşadığı bedensel yaralanmanın kesinlikle kabul edilemez olması nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 35 (1)’i ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 35 (1) (a) uyarınca 113 müsabakadan men cezası verilmesine karar verilir.

Mezkûr cezalar ayrı ayrı çekecek olup toplam 158 müsabakadan men cezası verilir. KTFF Disiplin Talimatı MD 89 1. Fıkrası üç yılı aşan müsabakadan men cezaları sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabi olduğunu belirtmektedir. 158 müsabakadan men cezasının toplamda 3 yılı aşkın olması sebebi ile KTFF Disiplin Talimatı MD 25 (2) uyarınca ilgili futbolcu Hasan Çağakan Çaka’nın cezasının sürekli hak mahrumiyeti cezasına çevrilmesine oy birliği ile karar verilir.

