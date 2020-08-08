Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'de

Fenerbahçe'ye veda eden sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli kulübe veda eden Hasan Ali Kaldırım, yeni takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.
8 sezon Fenerbahçe'de oynayan 30 yaşındaki futbolcu 246 maçta forma giydi. Hasan Ali, bu sürede 8 gol, 31 asistlik performans sergiledi.
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