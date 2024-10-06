Hamitköy’ün yüzü Kozanköy’de güldü

Raif Rauf Denktaş Stadında oynanan veHakan Ünal’ın yönettiğiKozanköy SK – Hamitköy ŞHSK maçına rüzgârı arkasına alarak başlayan konuk Hamitköy etkili başladı. 4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Mehmet Yapıcıel, düzgün 1 vuruşla kaleci Ali’yi mağlup etti. 0 – 1
Geriye kalan bölümde Kozanköy oyunu dengelese de Hamitköy rakibine pozisyon vermedi ve devre 0 – 1 sona erdi.
İkinci devre rüzgârı arkasına alarak başlayan Kozanköy karşısında Hamitköy rakibine yine pozisyon vermezken, birkaç tehlikede ise kaleci Raif gole izin vermedi. Hamitköy rakibi karşısında oyunu dengeleyip pozisyonlar üretirken, genç kaleci Ali kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Emre ile 1 topu direkten dönen Hamitköy 82’de Altan’ın golü adeta yaratmasıyla skoru 0 – 2 yaptı.
Zaman zaman gerilen oyunda başka gol olmazken, Hamitköy,Kozanköy’ü 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|2.
|Küçük Kaymaklı TSK
|3
|2
|1
|0
|13
|1
|12
|7
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|3
|2
|1
|0
|8
|3
|5
|7
|4.
|Lapta TBSK
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|6
|5.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|6.
|Northernland Dipkarpaz SK
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|7.
|Düzkaya KOSK
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|1
|4
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|1
|4
|9.
|Türk Ocağı Limasol SK
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|10.
|Mormenekşe GBSK
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|11.
|Binatlı YSK
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|12.
|Maraş GSK
|3
|1
|0
|2
|3
|13
|-10
|3
|13.
|Yalova SK
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
|14.
|Atoll Kozanköy SK
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|15.
|Vadili TÇBSK
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|16.
|Çanakkale TSK
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0