Hamitköy’ün yüzü Kozanköy’de güldü

Hamitköy, Kozanköy’ü mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alırken, kaleci Ali’nin farkın büyümesini önlediği maçta Kozanköy de ilk yenilgisini aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun üçüncü hafta maçında Kozanköy SK – Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.Raif Rauf Denktaş Stadında oynanan veHakan Ünal’ın yönettiğiKozanköy SK – Hamitköy ŞHSK maçına rüzgârı arkasına alarak başlayan konuk Hamitköy etkili başladı. 4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Mehmet Yapıcıel, düzgün 1 vuruşla kaleci Ali’yi mağlup etti. 0 – 1Geriye kalan bölümde Kozanköy oyunu dengelese de Hamitköy rakibine pozisyon vermedi ve devre 0 – 1 sona erdi.İkinci devre rüzgârı arkasına alarak başlayan Kozanköy karşısında Hamitköy rakibine yine pozisyon vermezken, birkaç tehlikede ise kaleci Raif gole izin vermedi. Hamitköy rakibi karşısında oyunu dengeleyip pozisyonlar üretirken, genç kaleci Ali kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Emre ile 1 topu direkten dönen Hamitköy 82’de Altan’ın golü adeta yaratmasıyla skoru 0 – 2 yaptı.Zaman zaman gerilen oyunda başka gol olmazken, Hamitköy,Kozanköy’ü 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.