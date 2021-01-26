Hamitköy’ün yıldız çocuğu: Altan

Hamitköy alt yapısından yetiştirdiği gençleri A Takıma monte ederken, bu futbolcular arasında yer alan Altan Çocuk, sergilediği performansla dikkat çekmeye başladı

Hamitköy takımı alt yapısından yetiştirdiği gençleri A Takıma monte etmeye başlarken, bu futbolcular arasında yer alan Altan Çocuk, sergilediği performansla dikkat çekmeye başladı.

Futbol sezonunun iptal edildiği dönemde Altan Çocuk, yaklaşık 2 ay antrenman yapan Hamitköy’dekendisini geliştirme şansı buldu. Özellikle dostluk maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendiren Altan Çocuk, sol kanatta yaptığı asistler ve ortalarıyla, beğeni topladı.

Sol kanat başta olmak üzere savunma ve hücumdakanatlarda başarıyla oynayan 19 yaşındaki Altan Çocuk, yeni sezonda Hamitköy’ün en önemli kozlarından olacak.

