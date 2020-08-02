Hamitköy’ün yeni yıldız adayı Çocuk

Hamitköy’ün alt yapıya verdiği önem sürerken, 18 yaşındaki Altan Çocuk, A Takımda forma şansı bulmaya başladı

Hamitköy, 2018 – 2019 sezonunda çoğunluğu kendi alt yapısından yetiştirdiği futbolcularla K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige yükselmiş, 2019 – 2020 sezonunda ise yine aynı kadro yapısıyla K-PET Süper Ligde kalıcı olmayı başardı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetiminin, alt yapıya verdiği önem sürerken, teknik heyet de genç futbolculara güvenerek onları maçlarda oynatıyor. Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Hamitköy’ünplayout ikinci maçında Binatlı ile oynadığı maçta 18 yaşındaki Altan Çocuk’a da şans verdi.

Hamitköy U21Takımının kanat oyuncusu olan Altan Çocuk, sürati ve tekniği ile iyi bir kanat oyuncusu olacağının sinyallerini veriyor.

