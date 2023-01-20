Hamitköy’ün yeni yabancısı Faye

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ikinci devre öncesinde yeni yabancı futbolcusunu belirledi.

Emmanuel Ernest’in ülkesine gitmesi sonrasında ortaya çıkan pasaport problemi nedeniyle risk almak istemeyen Hamitköy, ikinci devre hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Senegalli Faye Aliou’yu antrenmanlara çıkarmaya başlamıştı.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun antrenmanlardaki ve hazırlık maçlarındaki performansından memnun kalınca, futbolcu ile dün sözleşme imzalandı.

İleride top tutma ve sürat özellikleri de bulunan golcü oyuncu Faye Aliou, Türkçe’yi de çok iyi konuşurken, yeni takım arkadaşlarıyla hemen kaynaştı.