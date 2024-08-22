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Hamitköy’ün golcüsü Burak, imzayı attı

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Türkiye Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’da oynamış olan golcü futbolcu Burak Gezer 1. Lig ekibi Hamitköy’le anlaştı

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Hamitköy’ün golcüsü Burak, imzayı attı
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, 2024 – 2025 sezonunda kadrosunda yer vereceği ilk Türkiyeli futbolcusunu belirledi.
Hamitköy, son olarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’da oynamış olan Burak Gezer’i kadrosuna kattı. Hamitköy’ün oynadığı hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken, dün ise Hamitköy’ün Küçük Kaymaklı’yı 2 – 1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Burak Gezer, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.
33 yaşındaki golcü oyuncu Burak Gezer, teknik direktör Ahmet Sakallı ve kaleci antrenörü Latif Sakar eşliğinde resmi imzayı attı.
 
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