Hamitköy’ün çıkışı sürüyor

Hamitköy, bölge derbisinde konuk ettiği Göçmenköy karşısında uzatma dakikalarında Rifat’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık

Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, İbrahim Kaba, Danny, Kemal Barbet (88.Dk Ömer), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat (74.Dk Cemre), Toykan (84.Dk Abdullah), İbrahim Güler

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Arda, Hüseyin Sadıklar, Bekir (86.Dk Ahmet), Cemal (71.Dk Mahmut Amasyalı), Burak, Hüseyin Taşçı, Mevlüt, Muhittin (45.Dk Fikret), Hamza (45.Dk Mehmet Göçben), Mahmut İneci

Kırmızı kart: 67.Dk Burak (Göçmenköy)

Goller: 90+4.Dk Rifat (Hamitköy)



Aksa Süper Lig’in 21. haftasında Hamitköy ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hamitköy maçın son anlarında bulduğu golle 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü. Hamitköy’e galibiyeti getiren golü 90+6’ncı haftada takımın önemli isimlerinden Rifat Hacıarifoğlu kaydetti. Göçmenköy’de Burak Sarıkaya 67. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını on kişi bıraktı. Ligde oynadığı son dört karşılaşmada 10’uncu puanını alan, ligin ikinci yarısında altı maçta 13 puan elde eden Hamitköy 29 puana yükselirken, Göçmenköy 31 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Hamitköy, Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. Göçmenköy ise Türk Ocağı deplasmanına gidecek.

