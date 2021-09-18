Hamitköy,Toykan’la kazandı

AKSA Süper Ligde, Hamitköy uğurlu stadı Üner Berkalp Stadında Binatlı’yı, Toykan’ın golleriyle mağlup ederek 3 puanla sezona başladı. Kırmızı siyahlılar, maçın genelinde rakibinden üstün oynayarak haklı bir galibiyet aldı

Stad: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Bakar, Mustafa Torun

Binatlı: Yunus, Ali, Fikri, Zafer, Sertaç, Berkem(Nevzat), Mehmet Zaim(Kone), Hasan(Aladdin), Cenkay(Erdem), Mehmet Neşe, Mehmetali(Darbaz)

Hamitköy: Tolga, Daniel, İbrahim Güler, İbrahim Öksüzoğulları, Mehmet Çil(Kemal), Mert(Altan), Ömer, Rifat, Salih, Taner, Toykan(Adem)

Goller: 27. Ve 70. Dk Toykan (Hamitköy)



AKSA Süper Ligde ilk hafta maçında Binatlı ile Hamitköy, Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geldi.

Konuk Hamitköy, oyunun genelinde daha iyi oynadığı maçta rakibini deplasmanda 2 – 0 mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı. Hamitköy’e galibiyeti getiren golleri Toykan attı. Toykan’ın yaklaşık 35 metreden attığı gol, taraflı – tarafsız tüm futbolseverler tarafından beğenildi.

Maçın önemli dakikaları:

23.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Çil savunma arkasına sarktı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Yunus topu kornere çeldi.

27.Dk: Hamitköy’de Mehmet Çil’in başlattığı atakta Taner’in soldan topu Toykan ile buluşturdu. Toykan sol çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 0-1 Hamitköy

40.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ömer vuruşunu yaptı ancak kaleci Yunus gole izin vermedi.

59.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Yunus gole izin vermedi. Dönen topu iyi takip eden Ömer bir kez daha denedi ama Yunus yine gole izin vermedi.

69.Dk: Binatlı atağında Ali Özbahar ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

70.Dk: Hamitköy’de orta sahada topla buluşan Toykan, kaleci Yunus’un önde olduğunu gördü ve yaklaşık 35 metreden yaptığı akıl dolu bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. Binatlı 0-2 Hamitköy

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy zorlu Binatlı deplasmanından üç puanla dönerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

