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Hamitköylüler salonda güçleniyor

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Hamitköylüler salonda güçleniyor
Futbolda yaşanan belirsizliğe ve yeni sezonun başlama ihtimalinin gittikçe azalmasına rağmen, futbol takımları futbolcularına bireysel de olsa çalışma yaptırıyorlar.
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün futbolcuları salonda çalışarak olası hazırlık dönemine hazırlıklı olmayı hedefliyorlar.
Teknik heyetin verdiği program doğrultusunda eğitmen Mustafa Erdura’nın gözetiminde GymZone isimli salonda çalışan futbolcular, futbol özlemlerinin bir an önce bitmesini istiyorlar.
 
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