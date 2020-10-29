Hamitköylüler salonda güçleniyor

Futbolda yaşanan belirsizliğe ve yeni sezonun başlama ihtimalinin gittikçe azalmasına rağmen, futbol takımları futbolcularına bireysel de olsa çalışma yaptırıyorlar.
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün futbolcuları salonda çalışarak olası hazırlık dönemine hazırlıklı olmayı hedefliyorlar.
Teknik heyetin verdiği program doğrultusunda eğitmen Mustafa Erdura’nın gözetiminde GymZone isimli salonda çalışan futbolcular, futbol özlemlerinin bir an önce bitmesini istiyorlar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.