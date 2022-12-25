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Hamitköylüler ciğer partisi yaptı

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Hamitköylüler ciğer partisi yaptı
AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu futbolculara ciğer partisi düzenledi.
AKSA Süper Ligin 15. Haftasında oynayacağı China Bazaar Gençlik Gücü ile oynayacağı maça hazırlanan Hamitköy’ün bugün Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanı sonrasında futbolcular, stat sorumlusu Cengiz Saner’in hazırladığı ciğerleri afiyetle yediler.
Ciğer partisine başkan Evren Mannaş, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katılarak keyifli vakit geçirdiler.
 
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