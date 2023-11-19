Hamitköy’e, Ozanköy freni

Birinci Lig’de son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Hamitköy konuk ettiği beraberliğe abone Ozanköy’le 1 -1 berabere kaldı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu,MehmetÇelik,SerkanÖzdenkci

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Sakallı, Hasan Tulum, Süleyman, Eser(77.Dk Cemre), Altan, Kemal(77.Dk İsmail), Serhat, Salih Adakan, Taner(77.Dk Adem), Ersan

Ozanköy: Kürşat, Murat Erişik, Ahmet Avcı, Mahmut Can, Zafer(71.Dk Berkan), Murat Besli, Ceylan(81.Dk Ekrem), Barış, Ertu, Abdullah, İsa

Kırmızı Kart: 90+5.Dk Murat Erişik(Ozanköy)

Goller: 14.Dk Altan (Hamitköy)-65.Dk(P)Zafer (Ozanköy)



Birinci Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Hamitköy ile Ozanköy’üHamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

7.Dk: Hamitköy atağında Altan ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Kürşat topu kornere çeldi.

14.Dk: Hamitköy’de kazanılan köşe vuruşunda Altan topu direkt kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu. Hamitköy 1-0 Ozanköy

15.Dk : Hamitköy atağında Altan’ın pasında savunma arkasına sarkan Süleyman, kaleci Kürşat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

45+2.Dk: Hamitköy atağında Kemal’ın pasında Süleyman savunma arkasına sarktı ancak vuruşunda kaleci Kürşat gole izin vermedi.

56.Dk: Ozanköy atağında İsa sol çaprazdan etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Mahmut gole izin vermedi.Dönen topa Murat kafayla vurdu ama top direğin dibinden dışarıya gitti.

65.Dk: Ozanköy atağında Ceylan , Hasan Tulum’un müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi.Atışı kullanan Zafer topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Ozanköy

88.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Cemre şutunu attı ancak kaleci Kürşat gole izin vermedi.

90+5.Dk: Ozanköy’de Murat Erişik hakeme yoğun itirazları sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

